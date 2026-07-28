Sociedad Sportiva a semis: el historial de los equipos bahienses en esta instancia del TdI B

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La reciente clasificación de Sociedad Sportiva a las semifinales del Torneo del Interior B permitió revivir el protagonismo del pasado de los clubes bahienses en las competencias nacionales.

Después de eliminar a Sporting en La Carrindanga, el XV bahiense visitará el próximo sábado a Natación y Gimnasia de Tucumán, en la que será la tercera semifinal en su historia deportiva.

Si bien en el caso de Las Palomas y de Universitario también participaron en el Nacional de Clubes, el TdI fue el certamen al que mejor se acomodaron los representantes de la Unión de Rugby del Sur, entre los que también participaron Argentino (TdI B 2001 y 2002) y El Nacional (TdI B 2003 y 2004, y TdI C 2018).

El sábado pasado Sportiva dejó atrás al duro Sporting.

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Las actuaciones más destacadas fueron las conseguidas por Palomas y Pirañas al llegar a semifinales, aunque, por ejemplo, al Chancho le cabe el mérito de haber participado en el Argentino de Clubes Campeones de 1973, año en que comenzaba a abrirse el juego para el rugby del interior.

Cuando la vía de acceso al certamen nacional fue el antiguo Regional Sur contra rivales de Alto Valle y de la Patagonia, la supremacía de los clubes bahienses les otorgó mayores posibilidades de ganar una plaza. Por ejemplo, la edición 2002 del TdI contó con Sociedad Sportiva, Universitario y Argentino; y la temporada 2003, con Sociedad Sportiva, Universitario y El Nacional. Algo que volvió a repetirse recién en 2018 —Sociedad Sportiva, Universitario y El Nacional— al haber cambiado el formato del TdI y porque desde 2009 la URS disputó las plazas en el Regional Pampeano.

Lo frenan a Joaquín Ferrería, capitán de Las Palomas en la semifinal 2003.

Sólo dos equipos de nuestra ciudad jugaron semifinales (campeonato) del Torneo del Interior B: Sociedad Sportiva y Universitario.

Las semifinales de Sportiva

Las Palomas llegaron a esa instancia por primera vez el 4 de octubre de 2003, cuando perdieron ante Aranduroga 28-20 en Corrientes, partido al que acudieron con las bajas de varios titulares (Francisco Inchausti, Pedro Lacana, Lucio Mariani, José Conget, Juan Patricio Méndez, Manuel López y Leonardo Bruny) y del head coach Mario Rey Saravia, siendo dirigidos por Lorenzo Cánepa.

Semifinal 2003 (Aranduroga 28 - Sociedad Sportiva 20)

Formación inicial: Franco Fasano; Martín Horvath, Juan Cruz Rigal, Esteban Lingeri, Manuel Gutiérrez; Alejo Khoury y Mariano Gutiérrez; Gastón Remy, Ignacio Bermúdez, Francisco Bermúdez; Joaquín Ferrería (capitán) e Ignacio Cánepa; César Trujillo, Juan Robles y Federico Molina. Entrenador: Lorenzo Cánepa.

Ingresaron: Patricio Long, Santiago Romanelli, Patricio Hernández Quintana y Rubén Giménez.

Francisco Figueras ante Bigornia (Rawson), en una de las victorias que cimentó la campaña de Sportiva en 2011.

La otra semifinal del Blanco llegó el sábado 22 de octubre de 2011, cuando cayó en el cruce ante CRAI de Santa Fe por 34-10 como visitante, ya con la participación en cancha de Bernardo Stortoni y dirigidos técnicamente por la dupla Ramiro Martínez Gambino - Martín Azpiroz. Al igual que en este 2026, en aquella edición Sociedad Sportiva también ganó invicto la fase de grupos, tras victorias ante Neuquén RC, Los Cardos y Bigornia (Rawson).

Semifinal 2011 (CRAI 34 - Sociedad Sportiva 10)

Formación inicial: Bernardo Stortoni; Tomás Aguirre, Juan Bernabé Aráoz, Juan Cruz Rigal, Joaquín Aberastain Oro; Martín López Kremer y Manuel Gutiérrez; Mateo Bast, Francisco Figueras, Ignacio Cánepa; José Conget y Pedro Lacana; Fernando Díaz, Ignacio Bermúdez, Nicolás Jurado. Entrenadores: Ramiro Martínez Gambino y Martín Azpiroz.

Ingresaron: Mariano Mares Levis, Mikel Irastorza, Felipe Doria, Federico Molina, Lucio Mariani, Gaspar Podestá y Pedro Annibali.

Atilio Giannoni dio el pase, en la semi que "Uni" perdió en la calurosa tarde correntina ante Taraguy.

La hazaña de Universitario en 2002

Por su parte, Universitario jugó la semifinal de 2002 en el que fue un gran año para el XV rojo —entonces dirigido por Néstor Vanzini y Guillermo Ruiz—, en el que llegó al cruce contra Taragüy (luego campeón) con un invicto de 11 partidos.

En Corrientes y luego de un viaje en el que la mitad del equipo se trasladó en colectivo por no haber podido conseguir la UAR más plazas de avión, Universitario cayó 35-15.

Semifinal 2002 (Taragüy 35 - Universitario 15)

Formación inicial: Carlos David; Marcelo Sánchez, Matías Garza, Tomás Zubillaga, Gerardo Cutrín; Maximiliano D’Onofrio y Martín Natali (capitán); Sergio Schmidt, Manuel Diez, Hernán Maidana; Diego Appignanesi y Mariano Minnaard; Sergio Bacasún, Mauricio Scilingo, Atilio Giannoni. Entrenadores: Néstor Vanzini y Guillermo Ruiz.

Ingresaron: Christian Fredda, Raúl Beneites, Diego Gargano, Juan Pedro Iribarne, Ernesto Farías, Ignacio Virdis, Ricardo Díaz y Germán Cariac.

Cita con la historia

En tiempo presente, Sociedad Sportiva se jugará el sábado venidero en el Jardín de la República y ante el campeón tucumano, la chance de superar la barrera de las semis 2003 y 2011 para instalar su nombre por primera vez en una final.

Sería histórico tanto para el rugby de la ciudad como para el deporte bahiense.