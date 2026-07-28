Boca puso la mira en un delantero campeón del fútbol argentino

Boca incluyó a Lucas Passerini entre las opciones para incorporar un centrodelantero durante el actual mercado de pases, ante las dificultades para avanzar por David Romero y Luciano Gondou, aunque todavía no realizó una oferta ni inició negociaciones formales con Belgrano.

La intención de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es sumar un atacante de área para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, quien reconoció públicamente la necesidad de reforzar esa posición después de la derrota frente a Deportivo Riestra.

La prioridad había sido Romero, pero las elevadas pretensiones económicas de Tigre y el interés de clubes europeos por el delantero complicaron las posibilidades del Xeneize. La alternativa de Gondou también perdió fuerza debido a que el CSKA de Moscú pretende una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

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En ese contexto surgió el nombre de Passerini, quien es del gusto de Arruabarrena por su potencia física, capacidad para jugar de espaldas y presencia dentro del área. Por ahora, su aparición corresponde a una evaluación deportiva y no a una negociación avanzada.

El atacante formoseño acaba de cumplir 32 años y viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura con Belgrano. Durante la actual temporada disputó 16 encuentros, convirtió tres goles y entregó seis asistencias, aunque solamente fue titular en seis oportunidades.

Passerini llegó al conjunto cordobés en agosto de 2023 y logró transformarse rápidamente en una de sus figuras. En su primera competencia convirtió diez tantos en 15 partidos y terminó como máximo goleador de la Copa de la Liga.

El futbolista registra 20 goles con la camiseta de Belgrano y cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre, Sarmiento, Guaraní, Palestino, Unión La Calera, Cruz Azul, Necaxa y Atlético San Luis.

Una eventual salida deberá ser negociada con el club de Alberdi, ya que Passerini renovó su contrato en enero y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2028. Belgrano todavía no recibió una propuesta oficial de Boca por su pase.

El delantero ya había sido relacionado con el Xeneize a finales de 2023, cuando expresó su interés por ser dirigido por Diego Martínez, aunque en aquella oportunidad continuó su carrera en Córdoba. Ahora, su nombre vuelve a aparecer como una alternativa mientras Boca intenta destrabar la llegada del nueve solicitado por Arruabarrena.