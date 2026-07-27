Argentina definió su plantel de gimnasia artística para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Gimnasia anunció la lista de convocadas para representar a nuestro país en los XIII Juegos Suramericanos, a desarrollarse en septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.

Se trata de Isabella Ajalla, Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Delfina Estoco y Fila Dalinger, quienes conformarán el equipo de gimnasia artística.

Esta disciplina, conformada únicamente por mujeres, se compone de cuatro aparatos diferentes: suelo, viga de equilibrio, salto y paralelas asimétricas.

Entre las citadas se destaca la presencia de Ajalla, de 18 años, quien en junio hizo historia al consagrarse campeona panamericana de gimnasia artística de la especialidad de viga.

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Además, junto a Lucas, Acosta y Saucedo (más Sira Macías y Meline Mesrropián), luego representarán a la Argentina en el Mundial que se disputará en Rotterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre, certamen que es clasificatorio a Los Ángeles 2028.

Los Juegos Suramericanos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Puntualmente, la gimnasia artística se desarrollará del 13 al 16 de septiembre en el estadio Invencible Arena, ubicado dentro del Predio Ferial del Parque Independencia rosarino. Se trata de un estadio multipropósito especialmente diseñado con medidas reglamentarias para las competencias de gimnasia, pero que también permitirá albergar múltiples disciplinas bajo estándares internacionales, con tribunas, áreas técnicas y espacios de entrenamiento.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)