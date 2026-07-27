Con Juanse Rodríguez, los patinadores argentinos que irán a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Patinaje oficializó la nómina de atletas que representarán al país en los XIII Juegos Suramericanos, a desarrollarse en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital del 12 al 26 de septiembre.

Se trata de ocho patinadores, entre los que se encuentra el saavedrense Juan Segundo Rodríguez como uno de los dos varones designados en la categoría Libre.

Junto a Juanse, radicado en nuestra ciudad y representante del club El Nacional, estará el merlense Donato Mastroianni (bronce en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023).

En Libre damas competirán Micaela Lopetegui y Valentina Longo Fernández; mientras que los cuatro citados para la disciplina Danza son Delfina Veljanovich, Camila Tello, Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchelle.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, fueron nominados los entrenadores Walter Iglesias y Gastón Pasini.

Juanse, de 20 años, cuenta con notables antecedentes y un presente descomunal, que lo posiciona como uno de los mejores patinadores del continente.

El entrenado en Bahía Blanca por Gabriela Montecchiari viene de consagrase campeón panamericano de la especialidad, en Capital Federal, a principios de mes. Anteriormente, obtuvo la medalla de bronce en la Copa del Mundo desarrollada en Cesena, Italia, significando su mejor resultado histórico en la categoría Senior.

En cuanto a eventos multideportivos, Rodríguez se mostró por primera vez justamente en Rosario, cuando en 2022 se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Además, el año pasado logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y, para completar el año, lideró las posiciones en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Montecchiari, Rodríguez e Iglesias

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Puntualmente, el patín artístico se llevará a cabo en Rosario los días 14 y 15 de septiembre en el flamante Invencible Rosario, un nuevo estadio multipropósito construido en el Parque Independencia, en Ovidio Lagos 2501, entre el viejo patinódromo descubierto y la cancha de hockey del club Provincial.

Argentina, con sus ocho atletas, completará el máximo de cuotas permitidas: dos hombres y dos mujeres en la modalidad Libre y dos hombres y dos mujeres en la modalidad de Danza.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)