Zinedine Zidane, nuevo DT de Francia: "Es lo único que quería hacer"

Zinedine Zidane fue confirmado como nuevo entrenador de la Selección de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps tras el Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó al DT en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años.

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, dijo Zizu, quien fuera figura en el primer título mundial de Los Galos en 1998.

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“Tuve propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las rechacé a todas por la selección de Francia”, agregó el entrenador de 54 años, quien no dirige desde 2021 tras su segundo ciclo en Real Madrid.