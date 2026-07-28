Logro de la ciencia argentina: se redefine la historia evolutiva de los cetáceos

Los cetáceos representan una de las transiciones evolutivas más notables entre los mamíferos

Científicos argentinos analizaron la relación entre la cantidad de especies de cetáceos y sus roles ecológicos en el océano a lo largo de 50 millones de años de historia, y aportaron un nuevo marco cuantitativo para entender el éxito evolutivo de ballenas y delfines.

El trabajo, publicado en Nature Communications, fue realizado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y analizó tres momentos clave:

• Eoceno-Oligoceno (hace alrededor de 33 millones de años), donde se produce la transición de la tierra al agua.

• Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano (unos 23 millones de años atrás), en el que los misticetos con dientes evolucionan a formas con barbas y se produce la diversificación de odontocetos con ecolocalización.

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• Plio-Pleistoceno (hace aproximadamente 2,58 millones de años), donde se produce la extinción de numerosos linajes y surge la diversidad de ballenas y delfines tal como se la conoce en el presente.

Trabajo de campo en Península Valdés

A través de modelos cuantitativos, los especialistas determinaron que los principales eventos de radiación, es decir, los períodos de rápida diversificación en los cetáceos, transformaron la organización de los nichos ecológicos de estas especies.

En ese sentido, los cientificos se centraron en dos aspectos principales:

• La diversidad taxonómica, es decir, el cambio en el número de especies a través del tiempo, evaluando cuáles aparecieron y cuáles se extinguieron.

• La ecología de los cetáceos, es decir, variables como sus capacidades auditivas, modos de alimentación, tamaño corporal, locomoción y tipo de ambiente.

"Evaluamos cómo estos distintos factores ecológicos influyeron en el éxito evolutivo de las especies y, cruzando ambos enfoques, pudimos determinar la relación entre dichos factores y la diversidad taxonómica a lo largo del tiempo", explicó la investigadora Mónica Buono.

El descubrimiento más importante

Uno de los descubrimientos más importantes de este trabajo tiene que ver con el desacople observado entre el número de especies, la disparidad ecológica y la variedad de roles.

Durante el Mioceno se observó una gran variedad de especies pero con una disparidad ecológica relativamente baja. Durante el Plio-Pleistoceno, se produjo la desaparición de una gran cantidad de especies pero prácticamente sin alterar sus roles en el ecosistema.

Los especialistas indican que este hallazgo sugiere que para mantener el equilibrio ecológico, a veces no basta con contar con una gran variedad de especies, sino que se deben mantener los roles críticos (como los grandes filtradores o los superdepredadores), independientemente de cuántas especies los representen.

Este descubrimiento es contrario a la hipótesis inicial, que sugería que la diversidad taxonómica estaría fuertemente condicionada por los factores climáticos o variables ecológicas específicas. (NA)