Liga Federal: un bahiense jugará por el ascenso a la Liga Argentina

Gattari, al frente con puño apretado, celebra el pase a semifinales. Foto: Prensa Mitre

Santiago Gattari, bahiense formado en Liniers y hoy en Mitre de Posadas, jugará una de las semifinales de la Liga Federal de Básquetbol, la tercera división a nivel nacional y que otorga dos ascensos a la Liga Argentina.

El equipo auriazul dio vuelta la serie en el clásico posadeño ante Tokio y se medirá ante El Ceibo de San Francisco, Córdoba por Conferencia NEA.

En el tercer y definitivo juego, Mitre se impuso por 64 a 59 y ganó la llave de cuartos de final por 2 a 1.

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En ese encuentro, el base de nuestra ciudad anotó 3 puntos (1-3 en triples y 0-2 en simples), bajó un rebote y dio una asistencia en 14m33s en cancha.

Previamente, el auriazul se había impuesto en el segundo punto por 67 a 66, tras lograr una gran remontada ya que llegó a perder 18 en el último cuarto.

*Hoy la otra

Esta noche se definirá la otra semifinal, entre All Boys (Santa Rosa) frente a Regatas (San Nicolás), por la Conferencia Sudeste.

Tras repartirse victorias como visitantes en los dos primeros juegos, se medirán desde las 21 en San Nicolás.

En los pampeanos juegan el puntaltense Juan Ignacio Bellozas y el platense, formado en Olimpo, Agustín Sánchez.

Además, River Plate espera en semifinales tras eliminar a Presidente Derqui por 2 a 0.