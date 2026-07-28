Una familia, un secreto y Diego Capusotto: la comedia que llega al Gran Plaza Teatro

Cuando se menciona el nombre de Diego Capusotto, la mayoría piensa automáticamente en personajes inolvidables, humor absurdo y una mirada crítica sobre la realidad argentina. Pero esta vez, el actor llega a Bahía Blanca con una propuesta distinta.

Se trata de "Tirria". Cuenta la historia de los Sobrado Alvear, una tradicional familia aristocrática que, arruinada económicamente, mantiene una insólita apariencia frente a la sociedad.

Cada verano todos creen que parten de vacaciones a Europa. Sin embargo, la verdad es muy distinta: permanecen ocultos durante meses dentro de su propia mansión, sobreviviendo con arroz con leche mientras recrean viajes imaginarios a partir de viejos recuerdos. Todo bajo la atenta mirada de Hilario, el fiel criado que parece dispuesto a cualquier cosa para sostener la ficción familiar.

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El resultado es una obra donde el grotesco, la sátira social y el humor negro conviven permanentemente, generando situaciones inesperadas que mantienen al espectador entre la risa y la sorpresa. "Tirria" es una propuesta ideal para quienes disfrutan del buen teatro argentino, de las comedias inteligentes y de los espectáculos que dejan tema de conversación mucho después de bajar el telón.

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