Video: cómo fue el robo de los boqueteros en menos de 3 minutos

En menos de 3 minutos fue la maniobra de los boqueteros, desde que entraron hasta que salieron del local de Ciudad Mágica, para consumar el robo de dos cajas fuertes y una importante suma de dinero.

La maniobra quedó registrada en los videos del local, ubicado en Zelarrayán al 2.900, que analiza la Policía junto con otros elementos de prueba.

Por el momento no hubo avances que puedan ser mencionados públicamente en la investigación, bajo la instrucción de la fiscalía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Hasta ahora no tenemos noticias", confirmó hoy Ayelén Martín, una de las titulares de Ciudad Mágica.

En las imágenes se puede observar cómo uno de los ladrones desciende a una oficina mediante el uso de una soga y luego de gatear hacia los cofres los toma y -tras ascender a una silla- los sube para que los tome su cómplice, que se encontraba en el techo.

"No de estas características, pero tuvimos muchos robos y, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar", había dicho Ayelén Martín a poco de consumado el delito.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", agregó.