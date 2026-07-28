Atraparon a joven delincuente roba motos en Ingeniero White

El personal de la Comisaría Tercera de Ingeniero White detuvo, en la tarde de este lunes, a un joven delincuente con frondosos antecedentes en robo de motovehículos, luego de una investigación derivada de un hurto en un domicilio de Lautaro al 3000 y otro en Isabel la Católica al 3600.

Con la ayuda de las cámaras del Centro Único de Monitoreo, se pudo establecer el recorrido del delincuente en los hechos anteriormente mencionados. Con las pruebas establecidas, la Justicia ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado en Juan B Justo al 2100 de Ingeniero White.

Como resultado del mismo, se produjo la captura de Aaron Mansilla de 18 años de edad, por hurtos reiterados agravados. Este quedó alojado en la dependencia de la Comisaría Tercera y se lograron recuperar, una Gilera Smash 110 y una Susuki Gixxen 150, ambas, producto de ilícitos anteriores.