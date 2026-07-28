Wanda apuntó contra Icardi por no querer ayudar con los trámites de los pasaportes de sus hijas

La empresaria Wanda Nara volvió a apuntar contra su expareja, Mauro Icardi, por no querer ayudar con los trámites de los pasaportes de sus hijas, los cuales fueron extraídos durante un robo en la casa de campo que la familia tiene en Milán.

La mediática compartió los videos de las cámaras de seguridad que muestran cómo los ladrones ingresaron a la casa. "Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había 4 personas en la casa", expuso Nara.

A su vez, exhibió las duras palabras con las cuales el futbolista se rehúsa a brindar la firma necesaria para los documentos: "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma. Diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver".

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La respuesta de Icardi no tardó en llegar. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una reflexión acompañada de una imagen suya creada con inteligencia artificial: "El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida".

Y añadió: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso".

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi

A primeras horas de este martes, la empresaria utilizó sus redes para desmentir el titular de un medio italiano que informaba sobre su divorcio de Mauro.

"Wanda Nara solicitó 480.000 euros mensuales para saldar su divorcio con Mauro Icardi", indicaba el titular.

"FALSO", escribió en mayúsculas. Además, redacto un escrito en italiano para aclarar los rumores que circularon y la mala información.

"La única verdad es que un padre, deudor de la manutención de sus hijos, registrado como progenitor moroso y con bienes embargados, ahora se niega a firmar los pasaportes de sus hijos, impidiéndoles viajar tras el traumático robo en su casa de Galliate", cerró su comunicado. (NA)