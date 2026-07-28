Mbappé pagó avisos en los principales diarios franceses para agradecer el apoyo de los hinchas

Kylian Mbappé compró espacios publicitarios en algunos de los diarios más importantes de Francia para publicar una carta abierta de agradecimiento a los hinchas, luego de que el seleccionado galo quedara eliminado ante España en las semifinales del Mundial 2026.

El mensaje, titulado “Gracias”, fue publicado en L’Équipe, Le Parisien, Ouest-France, La Provence, La Dépêche du Midi y La Voix du Nord, en una iniciativa poco habitual dentro del fútbol francés y pensada para llegar también a quienes no utilizan habitualmente las redes sociales.

“No trajimos un trofeo. Duele y seguirá doliendo un tiempo. No les voy a mentir”, reconoció el delantero del Real Madrid, quien expresó su frustración por la caída 2-0 frente al seleccionado español.

Mbappé terminó la competencia como máximo goleador con diez tantos y elevó su registro a 22 conquistas en Mundiales, pero dejó en claro que hubiese cambiado el reconocimiento individual por volver a levantar la Copa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la Copa”, manifestó el atacante de 27 años, quien también admitió que el equipo quizás les debía a los franceses “un final más hermoso”.

El capitán agradeció especialmente a sus compañeros y destacó que sus goles fueron posibles por el trabajo colectivo, las asistencias y el esfuerzo realizado por todo el plantel durante el torneo.

“Nunca nos abandonaron, incluso cuando lo merecíamos menos”, escribió Mbappé al dirigirse a los simpatizantes que siguieron a Francia durante toda la Copa del Mundo.

La publicación también incluyó una fotografía del futbolista durante su infancia frente a una imagen de Thierry Henry, otra del capitán saludando a los hinchas y una foto conjunta de los 26 jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

La campaña habría demandado una inversión cercana a los 50 mil euros y fue diseñada para permitirle al delantero controlar completamente el contenido de su mensaje, sin recurrir a una entrevista o a una publicación convencional en sus perfiles personales.

“Gracias por todo”, cerró Mbappé en su carta, poco más de una semana después de finalizar una Copa del Mundo en la que volvió a destacarse individualmente, pero no pudo conducir a Francia hacia una nueva final.

Agencia NA