Fátima Florez fue a la asunción de Keiko Fujimori: ¿hubo reconciliación con Milei?

Este martes, Fátima Florez fue a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Allí también estuvo Javier Milei, por lo que no tardaron en surgir rumores de reconciliación.

La humorista compartió en sus redes sociales una selfie desde el lugar y escribió: “Hola, Perú”. Además, grabó un video desde el Congreso de Perú dando cuenta de que había estado presente en la jura de la presidenta.

Si bien este viaje hizo que resurgieran las versiones de un nuevo acercamiento al mandatario argentino, con quien mantuvo una relación de casi ocho meses, desde Presidencia lo negaron rotundamente.

En su lugar, aclararon que la artista fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción y no fue parte de la delación argentina ni viajó en el avión presidencial.

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El presidente Javier Milei participó este martes en Lima del acto de asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, que fue proclamada ganadora el 3 de julio luego de una ajustada elección frente al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, por una diferencia de menos de 50.000 votos, en la segunda vuelta.

A la ceremonia también asistieron el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En cambio, no estuvo el brasileño Lula da Silva, con el que Milei atraviesa una fuerte crisis diplomática tras llamarlo “ladrón y presidiario”.

Previo a la asunción, Milei mantuvo un encuentro bilateral con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle. El mandatario argentino estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El viaje a Perú se dio en una semana cargada de actividad internacional para Javier Milei. Ayer, recibió en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de una visita que incluye un recorrido por Vaca Muerta. Se trata del primer viaje de un titular del FMI a la Argentina en ocho años.

El sábado, estuvo en Brasil, donde participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. La visita tuvo un fuerte impacto diplomático que todavía tiene consecuencias. Lula llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Milei, además de que le pidió explicaciones al embajador argentino en Brasilia. (con información de TN)