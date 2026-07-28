Se conocieron los bajos sueldos de los actores de la trilogía “El señor de los anillos”

Sean Astin, el actor que en la saga El señor de los anillos encarnó al hobbit Samwise Gamgee reveló el bajo sueldo que ganó por hacer las primeras tres películas de la franquicia, una suma irrisoria para la recaudación que tuvo la saga.

En una entrevista con el medio The Guardian, dijo además que debido a su situación financiera de aquel momento -entre los años 2001 y 2003- tuvo que vender su casa porque no la podía mantener.

Además de su nombre, se filtró lo que ganaba otro de sus compañeros que, como era mucho menos conocido que Astin en ese momento, negoció un salario más bajo.

La primeras tres películas del universo de El señor de los anillos recaudaron cerca de 3 mil millones de dólares en total y generaron una ganancia sideral en merchandising con el correr de los años.

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En ese contexto, Sean Astin reveló que en el primer film dirigido por Peter Jackson lo que le pagaron fue mucho menos de lo que los fans imaginan.

“No estaba preparado para ese nivel de visibilidad y acceso. Y había una desconexión entre la atención que recibía y la cantidad de dinero que recibíamos. ¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad ínfima por la trilogía", comentó.

Astin dijo que su situación financiera actual es mucho más cómoda que la de ese momento. Al parecer, esto ocurrió porque el director Peter Jackson hizo las tres películas a la vez, lo que impidió que el reparto pudiera renegociar sus salarios en función del éxito de cada entrega, que fue cada vez mayor.

“Como no estábamos rodando una película y luego renegociando un contrato para la siguiente, no era el tipo de situación lucrativa que te permitiera vivir tranquilo el resto de tu vida”, había dicho Elijah Wood a Business Insider, compañero de Astin, y una de las figuras claves de la saga.

La productora New Line Cinema se arriesgó mucho al filmar las tres películas a la vez y, por eso, pagaron sueldos más escasos para el elenco.

Con respecto a lo que cobró Astin, el actor sostuvo que fueron 75 mil dólares por película, un número muy bajo para los estándares de una producción de esa magnitud y, sobre todo, en la época en la que fue.

Por su parte, los demás compañeros no cobraron mucho más. Por ejemplo, también se conoce la cifra que recibió Orlando Bloom, el elfo Legolas en la saga, a quien le dieron menos que a Astin: 175 mil dólares en total por las tres películas. (con información de TN)