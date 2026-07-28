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Clausura liguista: la jornada inaugural irá entre sábado y domingo

En la A, sobresale el choque entre Libertad y Huracán y en la B el cotejo entre Tiro Federal y Comercial.

Fotos: Archivo La Nueva.

Este fin de semana comenzará el certamen Clausura de la Liga del Sur con la disputa de la primera fecha.

Los cotejos se jugarán el sábado --a las 15-- y el domingo, en forma desdoblada.

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En la elite del fútbol doméstico, todos los encuentros irán el domingo.

A las 11, Bella Vista y San Francisco se medirán en la Loma.

En tanto, otros tres partidos irán a las 15.

En Villa Rosas, Libertad recibirá a Huracán --ganador del Apertura--, Liniers a Villa Mitre --hubo intercambio de localía-- en la Avenida Alem y Sporting a La Armonía en el Enrique Mendizábal.

La tabla acumulada. 1º) Huracán, 26 puntos;: 2º) Bella Vista, 25; 3º) Liniers, 23; 4º) Villa Mitre, 19; 5º) Libertad, 18; 6º) La Armonía, 14 y 7º) San Francisco y Sporting, 13.

El último de esta tabla descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

Tres y uno

En el Promocional, tres cotejos irán el sábado y uno el domingo, todos a las 15.

El sábado, en el Pirrone, Tiro Federal recibirá a Comercial, que se adjudicó el Apertura; Pacífico de nuestra ciudad esperará por Olimpo en el Pirola y Rosario será anfitrión de Dublin.

Y el domingo, Sansinena será local ante Pacífico de Cabildo.

La general. 1º) Comercial y Tiro Federal, 27 puntos; 3º) Rosario, 26; 4º) Sansinena, 21; 5º) Dublin, 17; 6º) Olimpo, 16; 7) Pacífico BB y Pacífico de Cabildo, 8.

En caso de que Comercial también gane el Clausura, el mejor de la tabla anular jugará la Promoción.

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