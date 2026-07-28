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Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid y anotó un gol

El mediocampista ofensivo argentino convirtió el tercer tanto de la goleada 4-1 frente a Leganés en un nuevo amistoso del equipo de José Mourinho.

Fotos: Prensa Real Madrid

El mediocampista argentino Franco Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid y anotó un gol en el amistoso ante Leganés, en el que el elenco merengue se impuso 4 a 1.

El ex River sigue sumando minutos bajo la atenta mirada de José Mourinho.

Este martes, en el segundo ensayo de esta nueva era del portugués en la Casa Blanca, volvió a salir como titular en el extremo derecho del ataque y se anotó en la red.

El entrenador luso presentó un equipo integrado por Lunin; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Mastantuono, el juvenil Ciria y Gonzalo García.

Real Madrid no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la victoria y manejar el trámite del partido. Al término de la primera parte se imponía por 2-1, con los goles de el uruguayo Federico Valverde, capitán del equipo, y Gonzalo García. Leganés descontó por intermedio de Naim cuando el conjunto blanco ganaba 2-0.

Mastantuono apareció durante el segundo tiempo para ampliar nuevamente la diferencia, a los 13 minutos, tras aprovechar el rebote del arquero a un remate de Alexander-Arnold. Pulido, en contra, completó el 4-1.

El argentino volvió a jugar en el sector derecho del ataque, aunque también contó con libertad para ubicarse por dentro, rotar y meterse en el área. 

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