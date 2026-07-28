Caminos rurales: los productores quieren manejar la tasa vial y los fondos provinciales

La Sociedad Rural local y partidos del partido bonaerense de 9 de Julio presentaron un proyecto de ordenanza a los bloques de concejales del distrito con el objetivo de crear una Comisión Vial Rural para la gestión de los caminos. Estaría integrada por representantes de las entidades agropecuarias y chacareros, la Cámara de Comercio local y funcionarios municipales, y se encargaría de administrar las obras de la red vial e hidráulica rural del partido.

Para eso, el proyecto contempla la gestión del 85% de lo recaudado por el gobierno municipal del concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras.

Según comentó el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, la presentación se desprende de un trabajo de cinco meses en donde se recolectó información de municipios en donde se llevaron a cabo proyectos similares, como Trenque Lauquen y Benito Juárez, y se lo adaptó a las necesidades locales.

El titular de la rural detalló que “la idea central es crear comisión de trabajo conformada por los productores, representados por las entidades, con un gerente técnico a cargo elegido por concurso y que esa comisión determine los fondos y ejecución de obras de toda la parte hidráulica y vial del partido, independientemente del municipio, con los fondos de la tasa vial y los afectados de la provincia a la parte vial”.

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Se presentarán programas de obras y mantenimiento anuales y los balances correspondientes al uso de los fondos, agregó.

En este sentido, Enriquez indicó que los representantes del Concejo Deliberante “vieron bien el proyecto, porque el planteo es dar vuelta la página y cambiar el enfoque del manejo vial del partido”.

“Uno de los objetivos es trascender con la comisión vial a los distintos partidos y gobiernos para que sea una política de estado, trazar un camino sin cambios en el medio para tener resultados objetivos y que quede como un bien común para la sociedad”, afirmó el dirigente.

Respecto a este último punto, remarcó que “la gente que vive en la ciudad también trabaja en el sector rural de distintas formas y los recursos económicos que genera el campo se vuelcan en la ciudad. Además, dentro del sector rural hay pueblos, escuelas y muchas actividades que dependen de esos caminos”.

“Esperemos que llegue a buen puerto. Será discutido en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo. No va a ser una respuesta rápida, por lo que la situación de crisis coyuntural que tenemos (con los caminos rurales) la tendremos que seguir paleando lo mejor posible, pero para adelante pretendemos cambiar la historia”, concluyó Enriquez. (con información de Clarin)