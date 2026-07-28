Luego de respaldar el rumbo económico del Gobierno, la jefa del FMI recorrerá Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará hoy a la provincia de Neuquén para visitar por primera vez el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Se trata de la primera vez que una máxima autoridad del organismo recorre la formación de hidrocarburos no convencionales. Georgieva visitará el bloque Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

Desde la Casa Rosada remarcan que el complejo petrolero y gasífero es una pieza central para el fortalecimiento de las reservas internacionales y la consolidación de la estabilidad macroeconómica. La recorrida es interpretada como un aval al potencial del sector productivo local dentro del programa vigente con el FMI.

La visita a Vaca Muerta se da como cierre de una agenda que este lunes incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto del gabinete. De hecho, en su conferencia de prensa junto a Caputo, Georgieva defendió el potencial energético de la Argentina para generar divisas y fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Marín será el anfitrión de Georgieva en Loma Campana, yacimiento emblema de Vaca Muerta ubicado a diez kilómetros de la localidad de Añelo y a 180 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

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“Quiere ver cómo se desarrolla Vaca Muerta con sus propios ojos”, dijo el ministro Caputo sobre la visita de Georgieva a Neuquén. “A ella le interesa particularmente porque es energía renovable y ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos”, señaló Caputo en rueda de prensa antes de retirarse del Ministerio de Economía.

Kristalina Georgieva elogió la gestión de Javier Milei

La jefa del FMI elogió la gestión libertaria, al punto de que no solo se reunió con Caputo y Milei, sino también con el gabinete ampliado y las principales figuras del equipo económico.

Georgieva dijo que el país se encuentra en una “situación más sana” desde que Milei asumió la presidencia en 2023 y destacó un “progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera”. Saludó además la baja de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia del país, aunque remarcó que la Argentina todavía debe crear puestos de trabajo formales y aumentar el consumo interno.

Georgieva también respaldó la intención del Gobierno de reformar la carta orgánica del Banco Central, que aún no comenzó su derrotero parlamentario y que, según explicó Milei, busca que la entidad vuelva a tener como misión central preservar el valor de la moneda, además de impedir el financiamiento al Estado. Según Caputo, el presidente le expuso los detalles de la reforma a la titular del FMI y la funcionaria “se fue muy contenta”.

La directora del organismo descartó que la Argentina necesite un apoyo financiero adicional del Fondo y elogió la política de acumulación de reservas del Banco Central, que rondan actualmente los US$49.000 millones. Tras su paso por Vaca Muerta, Georgieva viajará a Uruguay, donde se reunirá el jueves con el presidente Yamandú Orsi. (N/A)