Milei viaja a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei partió esta noche hacia la capital peruana, Lima, donde este martes al mediodía participará de la ceremonia de juramentación y toma de mando supremo de la Presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori.

Previo al traspaso de mando presidencial, a las 13 de nuestro país el mandatario mantendrá una reunión bilateral con Fujimori.

Además, en horas de la tarde, será galardonado con el Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

Está previsto que durante esta ceremonia, el mandatario argentino ofrezca unas palabras de agradecimiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Nueva etapa

Tras el triunfo electoral de Keiko Fujimori a principios de julio, Milei la felicitó a través de su cuenta de X, donde aseguró que hablaron para "abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", agregó.

El presidente asistirá a la ceremonia de investidura como parte de una gira regional y para mostrar un acercamiento político e ideológico bilateral.

"El 28 voy a estar en Perú en la asunción de Keiko Fujimori; después voy a estar en la asunción de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, y en ese viaje voy a aprovechar a visitar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien tenemos unos acuerdos por firmar", comentó Javier Milei. (La Nueva., con información de Clarin)