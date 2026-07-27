Milei reunió a su gabinete junto a Kristalina Georgieva en un gesto de respaldo del FMI

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una señal del respaldo del organismo al rumbo económico del Gobierno.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También asistieron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

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La delegación del organismo estuvo integrada, además de Georgieva, por el jefe de misión para la Argentina, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente del FMI en el país, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda que mantiene la titular del FMI durante su visita al país y estuvo centrada en el seguimiento del programa económico, la evolución de las principales variables macroeconómicas y las perspectivas de la relación entre la Argentina y el organismo multilateral.