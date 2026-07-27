El ministro de Hacienda de Brasil llamó “payaso” a Javier Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó "payaso" a Javier Milei, en respuesta a las declaraciones del presidente argentino en San Pablo, durante el acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flavio Bolsonaro.

El último sábado, en Brasil, Milei había llamado “ladrón” a Luiz Inácio Lula da Silva, su par del país vecino, lo que desató un conflicto diplomático.

“El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, declaró Durigan.

Sin embargo, admitió que la economía de su país afronta problemas: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”, sostuvo.

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En Brasil, Milei había advertido que “los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”.

Entonces, advirtió a su auditorio que Brasil corre el riesgo de sufrir un colapso si no da un “golpe de timón” en las urnas en octubre.

La crisis diplomática

En respuesta a las declaraciones de Milei, el embajador brasileño Julio Bitelli fue llamado a Brasilia: allí llegó esta mañana sin fecha cierta de retorno.

En Brasil advirtieron que el primer protocolo incumplido por Milei fue haber realizado la visita sin notificar al gobierno de Lula.

El presidente argentino se dirigió directamente a San Pablo, sin haber dado aviso alguno.

Fue recibido en el Palacio Bandeirantes por el gobernador Tarcísio de Freitas, quien le dispensó los honores propios de un jefe de Estado y le impuso la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo. (con información de NA)