Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina por los dichos de Milei contra Lula

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de las críticas que el presidente Javier Milei lanzó contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto realizado el sábado en San Pablo. Desde Brasilia calificaron las declaraciones del mandatario argentino como una “afrenta”.

Así, la relación bilateral entre la Argentina y Brasil se agrava a niveles nunca vistos en décadas.

La decisión tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira, responde, no solo al viaje del presidente argentino para acompañar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro como principal opositor de Lula, sino por los insultos que Milei emitió durante su discurso.

Allí, el mandatario trató de “ladrón”, “presidiario” y ”totalitario" a Luiz Inácio Lula da Silva; habló de “terminar con la basura socialista” y criticó fuertemente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estas declaraciones, según entienden desde Brasilia, cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula: las agresiones directas contra el presidente o las instituciones estatales del país vecino.

Durante todo este tiempo, Brasil había seguido con muchísima tensión el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas que en público venía dando Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen moderado.

Aunque el llamado a consulta de este domingo generó tensión, no significa la ruptura de las relaciones diplomaticas, pero es un primer paso de una queja formal y concreta y busca dar una imagen de disgusto e inconomodidad frente a la posición argentina.

Hasta ahora las tensiones se mantenían en el marco de las relaciones presidenciales, pero esta crisis amenaza con trascender el Ejecutivo y llegar a nivel estatal.

Ahora, resta ver la respuesta de la Argentina en cuanto a qué pasara con el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi. (con información de TN)