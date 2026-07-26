Preocupación por la relación bilateral: Kicillof cruzó a Milei por sus declaraciones sobre Lula

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Brasil, al sostener que ofendió “al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo” y advirtió sobre las consecuencias para la relación bilateral.

Kicillof afirmó que desde la provincia de Buenos Aires existe “respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos” y consideró que el mandatario nacional “nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos”.

Además, sostuvo que Milei “no comprende el papel que desempeña” y aseguró que “quiere convertirse en el ‘che pibe’ de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional”.

El mandatario bonaerense también informó que mantuvo una comunicación con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en representación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

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“Hoy a la mañana me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y le dije lo mismo que repito ahora: ‘no en nuestro nombre, Milei’”, expresó.

Por último, Kicillof advirtió que la postura del Presidente “es además poco inteligente, es mala y es riesgosa”, al remarcar que Brasil “es nuestro principal socio comercial, el principal intercambio de la Argentina”. (con información de NA)