Se reanuda el juicio del caso Loan con la declaración de dos policías

Los padres de Loan no saben donde está su hijo. Fotografía: Agencia NA

El juicio oral y público por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudará este martes en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro testigos, entre ellos dos policías.

María Belén Russo Cornara, una de las abogadas de la familia del menor confirmó que el fiscal federal Carlos Schafer citó a Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte.

Medina y Fernández son dos testigos civiles que ya comparecieron en la etapa de instrucción, al tiempo que Alegre es uno de los oficiales que participó de las primeras horas del operativo de búsqueda en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, donde el niño participó del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina y luego fue visto por última vez en el naranjal.

En tanto, el suboficial Duarte recibió el aviso telefónico del extravío de Loan por parte de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava e informó a la Comisaría de 9 de Julio.

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Además, Russo Cornara consideró que el pacto de silencio entre los acusados debería romperse con una comparecencia de Laudelina Peña: "Algún día va a declarar o no. Y eso por el momento no ocurrió, y es posible que nunca ocurra; no tienen la obligación de declarar al ser imputados, así que estamos a la espera en realidad".

Las audiencias volverán a realizarse los martes, miércoles y jueves tras la finalización de la feria judicial establecida en la provincia de Corrientes.

El capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; Daniel Fierrito Ramírez; Caillava y Laudelina son los siete acusados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024.

Los otros diez imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (N/A)