"Este campeonato también es para el 'Pato'": General Cerri y una emotiva dedicatoria a Jorge Visani

General Cerri atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente en las bochas. El haber ganado el Torneo Apertura de Primera no solo lo depositó en la final anual, sino que también renovó la ilusión de conquistar una nueva estrella para una institución con una rica tradición en la disciplina.

Detrás del campeonato hubo mucho más que un buen rendimiento deportivo. El grupo formado por Santiago Grill, Juan Pablo y Gabriel Urra y Dardo Labastié, encontró en la unión y el compañerismo la base de un equipo que fue creciendo partido tras partido hasta quedarse con el primer gran objetivo de la temporada.

"Somos muy compañeros, no nos reprochamos nada. Si una jugada sale mal, seguimos para adelante", dijo Santigo Grill al explicar una de las claves del éxito.

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El experimentado jugador, que junto a Gabriel Urra pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, también destacó la fortaleza que representó jugar en el piso sintético de la cancha auriazul durante el cuadrangular decisivo.

"Estábamos muy confiados de local. La cancha estaba muy rápida y sabíamos que ahí teníamos una ventaja importante", agregó.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó al recordar a Jorge "Pato" Visani, histórico referente del club, fallecido durante el desarrollo del campeonato. Tanto Grill como Urra coincidieron en que el golpe anímico terminó convirtiéndose en una motivación extra para llegar al título.

"Pensamos que nos iba a afectar para mal, pero los muchachos sacaron más garra y más juego. Este campeonato también es para él", expresó Gabriel Urra.

El dirigente y jugador recordó además el enorme legado que dejó Visani en la institución, donde dedicó gran parte de su vida como deportista y referente de varias generaciones.

Con el Apertura ya asegurado, Cerri jugará la final anual, aunque el objetivo inmediato será el Torneo Clausura. Si logra repetir el título, se consagrará campeón de la temporada sin necesidad de disputar la definición.

La actividad continuará la próxima semana con el inicio del Torneo Oficial de Parejas, donde el club presentará dos duplas: Santiago junto a Juan Pablo Urra, y Gabriel con Dardo Labastié.

Además, la institución ya prepara los festejos por sus 85 años. El 15 de agosto realizará una cena aniversario y, en octubre, organizará un importante torneo especial de parejas -segundas y terceras- que incluirá competencias para damas y menores, una propuesta novedosa dentro del calendario bahiense.

Durante la charla también hubo lugar para una anécdota muy particular. Grill recordó cuando, en plena pandemia, debió trasladar a dos de los primeros pacientes con COVID-19 que llegaron a Bahía Blanca.

"Parecía 'El Eternauta'", bromeó al rememorar los estrictos protocolos, el traje de protección completo y hasta las dificultades para conseguir que le cargaran combustible durante el viaje.

Mientras el club sigue creciendo con mejoras en sus instalaciones y un fuerte trabajo dirigencial, el plantel mantiene intacta la ilusión.

El Apertura ya quedó en las vitrinas, pero en General Cerri todos saben que la historia todavía puede tener un capítulo más que les permita bordar la quinta estrella sobre la camiseta.

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