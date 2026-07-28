Preventiva para un hombre acusado de vender drogas al menudeo

La Justicia bahiense decretó la prisión preventiva de Adrián Méndez, atrapado a mediados de este mes por tenencia de drogas con fines de comercialización.

El Juzgado de Garantías Nº 3, de esa manera, hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la causa.

La captura del sospechoso se dio el jueves 16, por parte de personal de la comisaría Quinta, aunque se lo venía investigando desde hace varios años.

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El 17 de septiembre de 2021, Méndez había sido sorprendido con unos 200 gramos de marihuana en su poder, mientras que el 19 de enero de 2023 lo interceptaron con poco menos de 4 gramos de cocaína.

"En este caso la causa se puso en marcha con la actuación del personal del Comando de Patrullas, cuando interceptó un vehículo sin dominio en inmediaciones a Newton y Necochea, en el que Méndez circulaba como acompañante”, describieron.

Al momento de ser indagado por el fiscal el acusado hizo uso de su derecho de guardar silencio.



Se explicó que el análisis del teléfono celular del sospechoso arrojó el hallazgo de comunicaciones y mensajes de los cuales surge “la finalidad de comercialización de la sustancia”.

Los peritos determinaron contactos entre Méndez y una persona detenida en otra investigación, también por infracción a la ley 23.737.

Se trata de Rodolfo Ariel Molina, quien el 12 de junio pasado fue atrapado en Capitán Montero al 2.200, acusado de haber comercializado cocaína y marihuana entre octubre de 2024 y el 15 de enero de este año, en distintos puntos de la ciudad.



