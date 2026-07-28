De los Spurs para Manu: "Feliz cumpleaños al chico que trajo un poco de alegría extra al juego"

San Antonio Spurs le dedicó un par de publicaciones a Emanuel Ginóbili, quien hoy celebra sus 49 años.

Para recordar el cumpleaños del bahiense, desde la cuenta del club en el que consiguió 4 añillos de la NBA lo homenajearon con un par de posteos.

En uno de ellos subieron un fragmento de la docuserie "Divirtiéndome en el camino", donde Tim Duncan y Broce Bowen hablan sobre Manu y su sentido del humor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Esa es la alegría extra que le trajo al juego, nunca le diría que pare", reconoció Duncan.

"Me di cuenta de que era un bromista desde el principio. Eso siempre fue divertido para mí, pude tener un compañero para las bromas", reconoció Bruce.

En otra publicación, los Spurs publicaron fotos icónicas del "20" invitando a los fans que le dejaran buenos deseos.

¡Feliz cumpleaños, Manu!

*El mejor de los nuestros

Obviamente que Bahiense del Norte también se sumó al saludo de cumpleaños para su ídolo máximo.

"Feliz cumple, Manu. Todo lo que podamos escribir suena a poco. Simplemente, el mejor de los nuestros", publicaron en la cuenta del club.