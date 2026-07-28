Polémica: Yacobitti cruzó a Ravier por el porcentaje de alumnos extranjeros en la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió al cruce tras los dichos del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien más temprano aseguró que "el 39% de los estudiantes de medicina son extranjeros", y cuestionado el destino de los fondos presupuestarios: "Estamos destinando dinero a formar personas que después vuelven a sus países. Tenemos que cuidar el dinero de los argentinos".

Ante estas afirmaciones, la autoridad universitaria calificó los datos proporcionados por el voceo presidencial como "erróneos" y difundió los registros estadísticos institucionales correspondientes al ciclo lectivo en curso para responderle al vocero presidencial.

A través de la documentación presentada, Yacobitti precisó que, sobre un universo superior a los 70.000 ingresantes que registró la UBA en 2026, los ciudadanos extranjeros con condición de residencia precaria, transitoria o temporal configuran apenas el 2,5% del total general.

Respecto a la situación puntual de la Facultad de Ciencias Médicas, el directivo detalló que la presencia de alumnos internacionales alcanza solamente el 6,1%, desestimando el porcentaje cercano al 40% expuesto desde el Poder Ejecutivo. En el desglose por unidades académicas, especificó que en Odontología el indicador se sitúa en el 4,1%, en Ingeniería se reduce al 2,7%, mientras que en la totalidad de las restantes facultades la cifra no llega a superar el 2%.

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Por otra parte, el referente de la UBA aclaró que la institución cuenta con normativas estrictas de admisión para mitigar las dificultades de inserción.

En ese sentido, recordó que desde el año 2022 se implementó como requisito obligatorio para todos los aspirantes procedentes de naciones no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en las instancias de comprensión como en las de producción oral y escrita, lo que demanda una destreza lingüística prácticamente homóloga a la de un nativo.

Finalmente, el vicerrector manifestó la plena voluntad del cuerpo académico para mantener mesas de trabajo conjuntas con los representantes del Gobierno nacional. (con información de NA)