Persecución y detención: cayó el acusado de intentar asesinar a un joven a balazos

Luego de una intensa persecusión, la policía logró detener hoy a un sujeto con frondosos antecedentes, acusado de haber intentado asesinar a balazos a un joven de 25 años a comienzos de este mes.

Se trata de Carlos Walter Sebastián González, 24 años, sobre quien pesaba una orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 en una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa.

El hecho que se le imputa ocurrió el pasado 1 del corriente mes en la intersección de las calles Berutti y Juncal. En esa ocasión, según la investigación judicial, González interceptó a Joaquín Álvarez (25) y le disparó al menos en tres oportunidades. La víctima sufrió heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida. De acuerdo con las actuaciones policiales, el móvil del ataque respondería a una vieja disputa personal entre ambos.

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Investigación y operativo cerrojo

A partir de testimoniales, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y tareas de campo, los efectivos lograron identificar al agresor y aportar el material probatorio para que la Justicia librara la orden de captura.

Con el pedido de detención firme, los agentes montaron vigilancias encubiertas en las zonas que el sospechoso solía merodear. La localización se concretó en las primeras horas de la tarde de hoy, cuando fue sorprendido por la policía.

Al verse cercado, González intentó escapar al volante de un automóvil Honda Civic color gris. La maniobra derivó en una persecución en la que el imputado realizó maniobras temerarias a lo largo de varias cuadras.

La huida finalizó en calle Leopoldo Marechal al 1900, donde efectivos del Comando de Patrullas concretaron un operativo cerrojo que impidió que continuara la marcha.

El acusado, que cuenta con amplios antecedentes por delitos contra las personas, fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial.

El vehículo en el que se desplazaba fue secuestrado y el detenido quedó formalmente a disposición del Juzgado de Garantías intervinientes.