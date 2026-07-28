Detienen al segundo presunto autor de un robo en un inmueble del barrio Pampa Central

Herramientas, mercadería y garrafas fueron sustraídas en una finca de Paraná al 2200.

Policías de la comisaría Quinta allanaron un inmueble ubicado en el barrio Puertas del Sur y detuvieron a un joven que el fin de semana habría ingresado a robar en otro domicilio, en compañía de su pareja.

La detención de Sebastián Emiliano Roa (21) se concretó ayer a la noche, en una vivienda ubicada en Julio César Avanza 2060, donde los efectivos policiales incautaron prendas de vestir y calzado usados al momento de la sustracción.

El procedimiento había sido ordenado por el juzgado de Garantías Nº 1.

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Roa está sospechado de ser uno de los autores de un robo cometido el sábado, en una propiedad situada en Paraná al 2200, en donde habría ingresado con su novia después de forzar el candado de la puerta principal.

Allí sustrajeron mercadería, dos garrafas y otros bienes, pero el delincuente pudo darse a la fuga del lugar.

El arresto del joven se pudo materializar dos días después del robo, gracias al análisis de imágenes registradas por cámaras de seguridad.

El mismo día del hecho delictivo, los uniformados habían arrestado a Rocío Belén Cabrera (27), pareja de Roa.

La Policía recuperó parte del botín que estaba en poder de la aprehendida.