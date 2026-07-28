El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 29 de julio una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de leve del sector Oeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.