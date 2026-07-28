El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 29 de julio una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca
En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo con llovizna. El viento tendrá intensidad de leve del sector Oeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.