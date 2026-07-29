Villa Mitre se prepara para otros 7 días a puro nado: un evento solidario que iniciará con un invitado de lujo

De derecha a izquierda: Marcela Zaragoci (secretaria de deportes de Villa Mitre), Santiago del Collado (Centro Deportivo Villa Mitre), Agustín Cabaleiro (Centro Deportivo Villa Mitre), Teresa Caporicci (Ayuda-Le). Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Villa Mitre realizará a partir del lunes la segunda edición del evento solidario "Siete días de nado", en su centro deportivo y en conjunto con el Colegio Victoria Ocampo.

Este año el evento será a beneficio de Ayuda-Le, la asociación civil sin fines de lucro de ayuda al leucémico.

"Estamos muy contentos con volver a hacer el evento. La idea era que se mantenga en el tiempo y que trascienda a las personas que estamos ocupando un lugarcito en el club", reconoció Santiago Del Collado, a cargo del centro deportivo de la villa.

La propuesta, ya instalada, consiste en mantener el nado de manera ininterrumpida desde las 10 de la mañana del lunes y durante los 7 días siguientes, sumándose los nadadores voluntarios como postas a lo largo de las 168 horas.

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Todos aquellos que quieran participar pueden inscribirse en www.7diasdenado.com.ar y pueden hacerlo sin mayores conocimientos sobre la disciplina más que los básicos.

"Cuando lo pensamos y lo largamos no teníamos la intención de romper ningún récord, era buscar la manera de visualizarnos. Resultó bien y el aporte económico fue muy bueno, a Nacer (NdR: Fundación Nacer de ayuda al prematuro del Hospital Interzonal José Penna) le sirvió. Este año para ponerle un poquito más de color, lo que hacemos es nadar 168 horas, 7 días de corridos, pero lo que queremos simbólicamente es vender metros", contó Santiago en El Diario Deportivo.

Este aporte también puede realizarse desde el sitio web y no es condición esencial para participar del evento.

"Desarrollamos un pequeño sistema tecnológico, para que el nadador cuando llegue a la cabecera oprima un botón y eso va a ir sumándose a un reloj que habrá adentro del natatorio que va a ir sumando la cantidad de metros que vamos sumando", contó Del Collado.

"El perfil de esto es 100% solidario", insistió.

Pero además de las ya mencionadas, las formas de ayudar o formar parte de la movida solidaria son varias.

"El vecino puede colaborar de tres maneras", avisó Santiago.

"Primero -enumeró-, nadando de manera gratuita, sin tener grandes conocimientos acuáticos. Segundo, con los bonos contribución de $5.000, $10.000 y $20.000. Esta plataforma, además, pone un incentivo que es que todos los que aporten participen del sorteo de un auto, un viaje y una moto, que los pone en todas la campañas que se llevan adelante en el momento en el país. Para esto construimos esta página, para que se haga de manera tranquila y evitar alguna potencial estafa", explicó.

"La otra forma que puede colaborar el vecino es donando sangre, el día martes, en la sede de Garibaldi 149, van a estar los profesionales médicos. Van a ser 30 donantes y ya tenemos 28 inscriptos", agradeció.

Para esta segunda edición los 7 Días de Nado de Villa Mitre sumaron dos atractivos, uno de ellos muy especial para toda la ciudad en general, ya que nos visitará una de las grandes figuras de la natación argentina: José Meolans.

"Va a ser el primer hombre al agua, los primeros metros los va a realizar él. Nos va a acompañar en el inicio del evento", contó el director deportivo.

"Para los que estamos en este mundillo no deja de ser el referente más importante que tenemos, nuestros chicos están súper entusiasmados y tenemos algo preparados con él", avisó.

La otra innovación del evento es que dentro del mismo habrá un desafío nocturno, para los 7 equipos que naden entre las 00 y las 6 de la mañana durante las siete noches.

"Ya están completos los equipos para el desafío, son un montón de locos que se engancharon. A ellos sí le vamos a contar los metros, van a estar compitiendo, entre comillas, para que tengan una motivación más", contó Del Collado.

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