Detuvieron al supuesto asesino del policía tresarroyense Alan Molina en Fuerte Apache

Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, por el crimen del policía tresarroyense Alan Molina, asesinado el 18 de julio pasado en el Nudo 1 de ese complejo habitacional durante un enfrentamiento armado.

El joven JSM, es conocido como "Mayonesa". Además, otras 16 personas resultaron aprehendidas tras el megaoperativo efectuado en el asentamiento de Ciudadela. En este marco, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN colaboraron en los procedimientos mediante los que se concretó el arresto del implicado, quien fue ayudado por cómplices que lo encubrieron.

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Los uniformados concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y el menor -quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización-, y las aprehensiones de ocho varones y otras ocho femeninas, al tiempo que secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte y dinero en efectivo ($1.235.000).

Las autoridades incautaron también una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 con leyenda "Policía Provincia de Buenos Aires", con cargador y 17 municiones, que posee una solicitud de secuestro activo a requerimiento de la UFI 10 de San Martín desde el 16 de marzo pasado, y una pistola Bersa Thunder sin numeración con cargador y municiones.

Además, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.

El menor quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín por el delito de homicidio.

Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías.

En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Él se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su deceso. (con información de NA)