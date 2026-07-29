Briatore respaldó a Colapinto y confirmó que habrá cambios en Alpine para la segunda mitad de la temporada

Flavio Briatore hizo una evaluación contundente sobre el rendimiento de Alpine en la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y aprovechó para enviarle un fuerte respaldo al argentino Franco Colapinto.

El asesor ejecutivo de la escudería francesa apeló a sus redes sociales para hacer un balance del trabajo realizado antes del receso. “La primera mitad de la temporada 2026 está completa”, comenzó señalando el histórico dirigente italiano.

En su mensaje, el directivo destacó el salto de calidad mostrado por el monoplaza respecto al campeonato de 2025. “Todo el equipo de Alpine ha hecho un gran trabajo para volver a pelear en la mitad de la parrilla, lo que representa una mejora enorme respecto a dónde estábamos a esta altura del año pasado”, remarcó.

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Asimismo, valoró la regularidad conseguida a lo largo de las primeras once competencias de la categoría. “Hemos sumado puntos en nueve de las once carreras y seguimos en una fuerte lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores”, precisó Briatore.

Pensando en lo que vendrá tras el parate de verano, el dirigente confirmó que el monoplaza recibirá reformas clave. “Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras, lo que esperamos que mejore nuestra competitividad y les dé a los pilotos las herramientas que necesitan para pelear contra Racing Bulls”, anticipó.

Para disipar cualquier tipo de especulación sobre la interna tras algunas fechas complejas, el italiano dejó en claro la unidad del grupo. “Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está completamente enfocado en la batalla que tenemos por delante”, remarcó con firmeza.

Por último, el directivo dejó un mensaje de calma de cara al cierre del año. “Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo verdaderamente importante es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada”, concluyó Briatore. (TN)