Muerte en el gimnasio: ordenan secuestrar los celulares de los dueños

El fiscal Cristian Aguilar, quien investiga la muerte de Juan Roberto Cafasso, cliente de Sport Club, ordenó, con autorización judicial, el secuestro de los teléfonos celulares y tablets de los dueños y otros responsables del gimnasio.

La medida se adoptó tras el pedido de los abogados de la querella, Martiniano Greco y Carlos Carnevale, en el marco de la investigación por el traumático fallecimiento del abogado de 68 años, quien el 6 de junio pasado cayó desde un entrepiso -sin protección ni autorización de construcción-, luego de trastabillar.

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Los celulares deben ser entregados bajo la figura de orden judicial de presentación (no es allanamiento) y pertenecen a los dueños de la franquicia: Ariel Gustavo y Graciela Fernanda Vecchi y Ernesto German Decker; al gerente, Lucas Roberto Abraham y a la encargada de seguridad e higiene Alejandra Nora Molina.

La decisión también incluye a un arquitecto necochense, Eber Nicolás Panscin, quien estuvo a cargo de la obra ubicada en la avenida Cabrera.

Trascendió que algunos de los equipos (como el de Graciela Vecchi) ya están en poder de Aguilar, mientras que otros todavía no. Ariel Vecchi, por caso, avisó que lo iba a entregar una vez que regresara de un viaje que cursa en los Estados Unidos.

La querella (abogados de la familia de Cafasso) solicitó la búsqueda de diálogos en comunicaciones cruzadas entre los distintos actores, con distintas palabras clave.

Los términos propuestos son: "Entrepiso”, “baranda”, “barandas”, “contención”, “madera”, “pared”, “banners”, “lona”, “cartel”, “elíptico”, “elípticos”, “máquinas”, “cardio”, “cielorraso”, “techo”, “caída”, “botella”, “riesgo”, “peligro”, “seguridad”, “higiene”, “habilitación”, “municipalidad”, “inspección”, “plano”, “obra”, “Eber”, “arquitecto”, “Molina”, “Lucas”, “Ariel”, “Graciela”, “Decker”, “SportClub”, “Power Zone”, “intimación”, “cese” y “clausura”.

El análisis -desde septiembre de 2025 hasta la fecha del deceso- se hará a través del sistema UFED Cellebrite Premium, que permite recuperar toda la información contenida en los aparatos, incluso aquellos datos borrados recientemente.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Los investigadores buscarán determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.