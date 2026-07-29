Sigue la polémica: FIFA respaldó la expulsión de Embolo ante Argentina

La FIFA aclaró este miércoles que Breel Embolo estuvo correctamente expulsado en el encuentro entre Suiza y la Selección argentina en Kansas City, durante los cuartos de final del Mundial 2026, y desestimó la interpretación que señalaba una aplicación indebida del VAR en la segunda tarjeta amarilla recibida por el delantero suizo.

La controversia comenzó después de que L’Équipe relacionara una circular de la International Football Association Board con la jugada ocurrida durante el encuentro que Argentina ganó por 3-1 en tiempo suplementario.

A los 27 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado 1-1, el árbitro portugués João Pinheiro amonestó inicialmente a Leandro Paredes por una supuesta infracción sobre Embolo. Sin embargo, tras la intervención del VAR, se comprobó que el argentino no había cometido la falta y que el atacante suizo había simulado el contacto.

Pinheiro anuló la tarjeta de Paredes y amonestó a Embolo, quien ya tenía una amarilla y debió abandonar el campo de juego tras ser expulsado por doble amarilla. La decisión dejó a Suiza con diez futbolistas y Argentina convirtió dos tantos durante el alargue para clasificarse a las semifinales.

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La FIFA explicó que la interpretación de la regla de “identidad equivocada” fue aplicada de manera uniforme durante el Mundial en dos situaciones en las que un jugador había sido sancionado erróneamente como consecuencia de la simulación de un adversario.

“La simulación es indiscutible y no debería provocar una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda generar otras consecuencias, como una expulsión por una segunda amarilla o una suspensión por acumulación de tarjetas”, señaló el organismo.

Además, la máxima entidad del fútbol mundial fue contundente al evaluar el procedimiento: “No consideramos que haya sido un error del árbitro o del VAR. La decisión restauró la justicia”.

La confusión se produjo porque la circular número 34 de la IFAB precisó que una tarjeta amarilla que no representa una segunda amonestación únicamente puede revisarse para identificar al futbolista que cometió la infracción y no para modificar la naturaleza de la jugada.

Sin embargo, el mismo documento remarcó que la utilización de la identidad equivocada para detectar simulaciones durante el Mundial fue bien recibida y será incluida en la revisión detallada del protocolo del VAR. Hasta que ese análisis finalice, el procedimiento no podrá volver a aplicarse de esa manera en otras competencias.

La FIFA agregó que mantuvo contacto permanente con la IFAB durante el torneo y aseguró que el organismo encargado de elaborar las reglas confirmó que la interpretación utilizada en el caso de Embolo era válida.

De esta manera, la FIFA rechazó la conclusión inicial que indicaba que el delantero suizo no debía haber sido expulsado y respaldó tanto al árbitro Pinheiro como al equipo del VAR que intervino en el encuentro ante Argentina.

Agencia NA