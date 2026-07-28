Fuerte cruce de Villarruel y Lemoine en redes: "kukacruel" y "cerebro de microbio"

La interna entre la diputada nacional Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo este martes con un fuerte intercambio en redes sociales a raíz del aumento de las dietas de los senadores, que incluyó descalificaciones personales y profundizó la distancia entre ambas dirigentes de La Libertad Avanza.

La discusión comenzó luego de que Villarruel respondiera consultas de usuarios sobre el incremento de los haberes en la Cámara Alta y reiterara que no tiene facultades para fijar las dietas de los legisladores, ya que esa decisión depende exclusivamente de los propios senadores.

Lemoine cuestionó la postura de la vicepresidenta y la acusó de intentar despegarse de una decisión adoptada por el Senado. En ese contexto, la diputada la llamó "kukacruel", mientras que Villarruel respondió con dureza y la calificó de tener un "cerebro de microbio", además de cuestionar su capacidad para comprender el funcionamiento institucional de la Cámara alta.

Todo comenzó cuando Lemoine marcó, a través de un posteo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la diferencia salarial que existe entre diputados y senadores.

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“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política”, disparó.

La respuesta de la vicepresidenta no tardó en llegar, quien contestó a una publicación de un usuario que aclaraba que ella “no define los aumentos, sino que son los propios senadores”. Ante este mensaje, Villarruel expresó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Allí fue cuando Lemoine redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la vicemandataria: “Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”.

El enfrentamiento volvió a dejar expuesta la tensión entre Villarruel y un sector de La Libertad Avanza alineado con el presidente Javier Milei. En los últimos meses, la vicepresidenta ya había protagonizado cruces públicos con Lemoine por distintos temas vinculados a la interna oficialista, un conflicto que se profundizó tras las diferencias sobre la agenda legislativa y otras decisiones políticas del Gobierno. (con información de NA)