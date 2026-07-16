"Populismo nazionalista": Lemoine responsabilizó a Villarruel por una eventual sanción a la Selección

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que, si la situación vinculada con la Selección Argentina “pasa a mayores”, será “culpa de ella”, y la acusó de generar conflictos por “hacer populismo nazionalista”.

“Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA… que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo”, escribió la legisladora.

En el mismo mensaje, Lemoine afirmó: “Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis”.

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Además, la diputada agregó: “Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula” (NA)