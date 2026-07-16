El Gobierno arrancó el operativo de seguridad para la vuelta de la Selección al país tras el Mundial

El día después de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno ya trabaja en el operativo de seguridad para el retorno al país del plantel que se medirá este domingo contra España.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, está a cargo de la tarea y la desarrolla en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló ante MDZ Online que la Ciudad "está preparada" para recibir a la Selección que aspira a conquistar el bicampeona. "Nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros y para mí amerita un festejo más allá del resultado del domingo", planteó además.

Fuentes de la administración porteña revelaron que el presidente Javier Milei aún no oficializó el ofrecimiento de la Casa Rosada para los eventuales festejos, en caso de que los jugadores accedan, sin la presencia de funcionarios y empleados. "No tengo nada que hacer en esa foto", expresó el mandatario.

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Asimismo, descuenta que el mega evento desbordará los operativos en los que trabajan junto a la Nación y se encuentran expectantes para empezar a trazar los planes. "Estamos esperando las alternativas de lugares y ahí veremos que hacemos", se sinceraron.

Según contó el propio Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó a Casa Militar a que diseñe el protocolo de seguridad que aplicará en Balcarce 50 en caso de que los campeones del mundo en 2022 accedan a los festejos en el Palacio de Gobierno.

En varios despachos de Balcarce 50 el clima mundialista se vive con intensidad, y como el libertario, quien reveló respetar las cábalas, hay quienes evitan hablar del tema antes del domingo.

"Es muy mufa planificar demasiado. Los jugadores sé que no quieren hablar de nada hasta el domingo y está muy bien", plantearon desde una de las oficinas.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) plantearon que "aun no se hará nada", y si bien admiten contactos incipientes con el Poder Ejecutivo, evitan dar detalles del tema. (NA)