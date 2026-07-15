Euforia en Olivos: la reacción de Milei al triunfo de la Selección ante los ingleses

El presidente Javier Milei festejó la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 con un elocuente mensaje en su cuenta oficial de X.

"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", escribió el jefe de Estado., quien vio el partido en la Residencia de Olivos junto a su hermana Karina.

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La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aprovechó la ocasión para celebrar con una dedicatoria a Lionel Messi: "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS".

No fue la única expresión oficial: desde la Oficina del Presidente de la República Argentina también dieron cuenta de la victoria de la AFA. "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", fue el posteo. (NA)