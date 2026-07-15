La jefa del FMI definió la agenda de su viaje a la Argentina

El Gobierno terminó de definir la agenda que tendrá la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su primera visita a la Argentina como titular del organismo.

La funcionaria llegará al país el lunes 27 de julio, invitada por el presidente Javier Milei. El cronograma incluye una reunión con el presidente, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, una charla magistral en el Palacio Libertad y, como cierre de su recorrido, una visita al yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, el corazón de la producción del petróleo y gas no convencional del país y responsable del boom de exportaciones de energía.

La confirmación de la agenda llegó luego de la reunión de la mesa política del Ejecutivo, donde se repasaron detalles de una visita clave para la gestión Milei.

La llegada de la jefa del FMI fue anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El jueves 9, la vocera del organismo, Julie Kozack, adelantó que la visita se enmarca en “el compromiso cercano y constructivo” del organismo con la Argentina.

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Según había explicado Kozack en conferencia de prensa, el viaje “brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país” y también servirá para escuchar a distintos sectores de la sociedad argentina.

El último encuentro entre el equipo económico y la titular del organismo se había dado en abril, en Washington, en el cierre de la cumbre de primavera del Fondo, cuando el Gobierno cerró las negociaciones que permitieron destrabar un desembolso de US$1000 millones correspondiente a la segunda revisión del acuerdo.

Será la primera vez que Georgieva pise suelo argentino como jefa del FMI. Sin embargo, estuvo en el país en el marco del G20 en 2018, cuando era gerente del Banco Mundial. En esa oportunidad, junto al entonces presidente Mauricio Macri, recorrió obras en una planta de Aysa.

La jefa del FMI en la Argentina: qué se espera de la visita

En el Gobierno esperan que la visita de Georgieva sirva también para avanzar sin sobresaltos con la tercera revisión del acuerdo sellado en abril de 2025, un paso necesario para destrabar un nuevo desembolso por US$850 millones.

El viaje se da, además, en un contexto favorable para la city porteña: el FMI respaldó el proyecto oficial para reformar la carta orgánica del Banco Central que impulsa la gestión de Milei. Según el organismo, “ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación”, ya que apunta a aclarar el mandato del BCRA, mejorar la rendición de cuentas y reducir vulnerabilidades del sistema financiero.

El Fondo también valoró el programa financiero presentado por Caputo para afrontar los vencimientos de deuda externa de este año y de 2027, en la búsqueda oficial de recuperar el acceso a los mercados internacionales de manera duradera y a tasas más convenientes.

La visita de Georgieva coincide, a su vez, con la reciente designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como economista jefa del FMI, quien reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas desde el 10 de agosto y trabajará codo a codo con la propia Georgieva. (TN)