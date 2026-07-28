Milei fue condecorado en Perú con un doctorado honoris causa

Tras participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori en Perú, Javier Milei recibió una condecoración en la Universidad de San Martín de Porres y protagoniza una exposición económica.

“Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región”, manifestó Milei al inicio de su charla, donde explicó su último paper sobre crecimiento económico y repasó su gestión.

“Argentina era un país desarrollado a inicios del Siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo. Destruyó la cultura del trabajo, del ahorro”, planteó el Presidente.

En contraposición, sostuvo que su gestión construyó una estrategia de crecimiento en base a tres pilares: la desregulación, el capital humano y la apertura de la economía.

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“Bajamos el gasto público un 30%. Redujimos los ministerios a la mitad. Devolvimos a los argentinos 3 puntos del PBI en baja de impuestos. Le devolvimos al sector privado 100 mil millones de dólares -enumeró Milei-. No es magia que haya caído la pobreza. Cuando llegamos era del 57% mensual, hoy es del 29%. Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza. La indigencia que era del 20% hoy es del 6%. Claramente falta mucho, pero hemos avanzado en la dirección correcta”.

Hacia delante, el Presidente habló de la próxima reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso y que este jueves presentará en cadena nacional. Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es que el BCRA tenga como misión fundamental preservar el valor de la moneda.

“Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco. Se lo considera una estafa y va a ser una sociedad ilícita. Por lo cual, van a ir presos el presidente del Banco Central y el Directorio, el Poder Ejecutivo, diputados y senadores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiados con emisión monetaria. Porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal no excarcelable. Aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos”, sentenció.

El proyecto, entre otros puntos, también prevé fortalecer la independencia del organismo “blindando” a sus autoridades. “Va a necesitar dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados. Cuando venga un político y quiera echar al presidente del Banco Central a su antojo, no va a poder. Vamos a liquidar de una vez por todas la inflación y con ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, insistió el mandatario.

La presencia de Milei en la asunción de Fujimori

En la previa de su reconocimiento, el Presidente mantuvo un encuentro bilateral con la flamante mandataria de Perú, Keiko Fujimori, junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En las imágenes oficiales difundidas por el Gobierno, Fujimori le dio la bienvenida a Milei y celebró la cantidad de “amigos en común” que comparten, en relación con los otros líderes de derecha de la región que coincidieron con el argentino en la ceremonia de asunción.

A su vez, Fujimori le dijo a Milei que era “un honor tenerlo en Perú”, a lo que el argentino contestó: “Es un honor haber sido invitado”. (con información de TN)