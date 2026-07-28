Siguen los cortes de tránsito en Bahía: cuáles son las restricciones previstas hasta el viernes

El municipio bahiense estableció el cronograma de cortes de tránsito que continuará vigente desde este miércoles, y hasta el próximo viernes, debido a la ejecución de obras y trabajos programados en distintos sectores de la ciudad.

Mañana habrá un corte total en calle Pacífico, entre Di Sarli y Pablo Acosta, que se extenderá de manera estimada durante un mes. La restricción responde a una obra de pavimentación.

En tanto, el jueves, entre las 7.30 y las 11.30, permanecerá cortado el tránsito en Mitre al 700, donde se realizarán trabajos con hidrogrúa.

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Por último, el viernes, de 21 a 24, se interrumpirá la circulación en O'Higgins, entre Drago y Brown, debido a tareas programadas por una entidad bancaria.

Se recomiendaa los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización preventiva y, en la medida de lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar demoras.