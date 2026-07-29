Un bahiense será pieza clave en el área de Justicia del gobierno de Milei

El nuevo funcionario (centro) es un abogado bahiense con trayectoria en la justicia federal.

El abogado bahiense Matías Axel Manfredi se convirtió en nexo entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación, al ser designado por el presidente Javier Milei al frente de una subsecretaría que vinculará al ministerio de Justicia con los operadores judiciales y universidades.

El profesional, que nació en Bahía Blanca hace 43 años, dirigirá la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, que depende de la secretaría de Justicia del

ministerio de Justicia nacional a cargo de Juan Bautista Mahiques.

El funcionario oriundo de Bahía, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en crimen organizado, corrupción y terrorismo, así como completó una diplomatura en la Universidad de Salamanca, en España.

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También se desempeña como docente universitario.

Funciones de la subsecretaría

Una de las principales tareas de la subsecretaría a cargo de Manfredi es la articulación de vínculos entre la cartera de Justicia, el Poder Judicial (incluido el Consejo de la Magistratura) y las instituciones académicas.

La dependencia además coordinará políticas de diálogo entre el Ejecutivo y los diferentes actores del sistema judicial, y organizará actividades educativas conjuntas con universidades y centros de investigación jurídica.

Matías Manfredi

Además, promoverá proyectos que requieran la participación de magistrados, funcionarios judiciales y especialistas en Derecho, como también elaborará propuestas que necesiten el aporte de distintos sectores del servicio de justicia.

El nombramiento se formalizó ayer por medio del decreto 663/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el primer mandatario argentino.

Trayectoria

Manfredi tiene vasta experiencia en la justicia federal y hasta esta designación era secretario del juez nacional en lo Criminal y Correccional federal Nº 2, Sebastián Ramos, que interviene en causas por delitos complejos y corrupción, entre otras.

Además cumplió tareas en el juzgado federal Criminal y Correccional Nº 3, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y fue secretario del juzgado federal de Ushuaia.

Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Nº 5 de esta ciudad, y luego estudió en el colegio secundario La Inmaculada.