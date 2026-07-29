Cuti Romero cada vez más cerca de ser compañero de Lautaro: cuánto pagaría Inter para incorporarlo

Inter de Milán negocia con Tottenham la contratación de Cristian Romero para la temporada 2026/27 y pretende cerrar la operación por una cifra cercana a los 40 millones de euros, aunque hasta el momento no existe un acuerdo definitivo entre los clubes ni con el entorno del defensor argentino.

El interés fue reconocido públicamente por el director deportivo del conjunto italiano, Piero Ausilio, quien confirmó que ya hubo conversaciones con Tottenham y con los representantes del futbolista, pero advirtió que se trata de una operación que demandará tiempo.

Tottenham valúa al capitán de su plantel en aproximadamente 50 millones de euros, mientras que Inter intentaría alcanzar los 40 millones entre el monto fijo y distintas variables. Esa diferencia continúa siendo el principal obstáculo de la negociación.

El conjunto londinense renovó su defensa durante el actual mercado con las incorporaciones de Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi, por lo que estaría dispuesto a desprenderse de Romero si recibe una propuesta acorde con sus pretensiones.

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Inter también avanzó por John Stones, quien acordó verbalmente un contrato por dos temporadas y deberá superar la revisión médica. Sin embargo, el inglés no descartaría la llegada del argentino: la posibilidad de incorporar a ambos dependería de una eventual salida de Benjamin Pavard.

Romero todavía debe definir las condiciones de su contrato y mantiene como alternativa la posibilidad de jugar en Barcelona. El club catalán aparece como el destino preferido por el cordobés, pero aún no presentó una propuesta formal a Tottenham.

El defensor de 28 años tiene vínculo con los Spurs hasta junio de 2029 y fue elegido capitán después de la salida del surcoreano Heung-min Son. Además, acumula cinco temporadas en la institución y fue una de las figuras de la conquista de la Europa League 2025.

En caso de concretarse el traspaso, Romero regresaría al fútbol italiano, donde anteriormente integró los planteles de Genoa, Juventus y Atalanta, aunque solamente disputó encuentros oficiales con los dos primeros clubes mencionados y con el conjunto de Bérgamo.

Las negociaciones continuarán durante los próximos días, pero el pase todavía está lejos de considerarse cerrado: Inter deberá acercarse a la valoración de Tottenham y alcanzar un acuerdo salarial con el campeón del mundo antes de oficializar su contratación.