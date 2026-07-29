Terremoto en Japón: 12 muertos y seis personas en paro cardíaco

Doce muertes fueron confirmadas tras el potente terremoto ocurrido la víspera en la prefectura de Kumamoto (suroeste de Japón), mientras que otras seis permanecen en paro cardíaco, informaron este miércoles medios locales, al citar los últimos datos oficiales.

Durante una reunión del cuartel general de respuesta a desastres, celebrada poco después de las 16 hora local, las autoridades de la prefectura indicaron que en el saldo preliminar del terremoto de magnitud 7,1 también se incluyeron 62 personas heridas y al menos cuatro desaparecidos, según la cadena pública NHK.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban en las zonas afectadas y las autoridades siguen evaluando la magnitud total de los daños materiales y las pérdidas humanas, según el último reporte de Xinhua. (NA)