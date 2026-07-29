Quiénes declaran hoy en el juicio por la desaparición de Loan

Un concejal, la directora del Hospital de 9 de Julio y dos policías fueron citados para prestar declaración hoy en una nueva audiencia de juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes.

En la última jornada dos policías que participaron de la búsqueda complicaron al excomisario Walter Maciel.

Este miércoles prestarán testimonio ante el tribunal el concejal Jorge Daniel Moreira, la directora Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo, y el comisario Roque Nicolás Baez.

Se supo que los dos efectivos participaron de la búsqueda, mientras que Moreira y Pelozo habían sido alertados de que Loan había sido hallado, pero luego se constató de que se trató de una falsa noticia.

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Los acusados

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez, son los siete acusados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (NA)