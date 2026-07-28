Japón: terremoto de magnitud 7,1 provocó trágica explosión en un centro comercial

La muerte de varias personas fue confirmada luego de una explosión ocurrida este martes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la prefectura japonesa de Kumamoto, horas después de que un potente terremoto sacudiera la región, informaron fuentes de la Policía, citadas por Asahi TV.

Varias personas quedaron heridas o atrapadas, según informaban las cadenas NHK y TBS.

La explosión se produjo tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la misma región a las 16:27 hora local este martes; con el correr de las horas también se informó del derrumbe de edificios en otros puntos del distrito.

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En declaraciones recogidas por TBS, una fuente de la Policía local indicó que las autoridades esperan "muchas víctimas mortales" y añadió que llevará tiempo confirmar la cifra exacta de fallecidos.

Las operaciones de respuesta a emergencias continuaban en el lugar mientras los equipos de rescate registraban las instalaciones dañadas, agregó la información, de Xinhua que recoge la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.

En el centro comercial se derrumbó un piso mientras que decenas de miles de edificios quedaron sin luz.

Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK, que también señala que 12 viviendas se derrumbaron; en cuatro de ellas había personas atrapadas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, declaró: "Hay varias personas heridas. En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios".

Al menos un muerto y 80 heridos solo en el derrumbe del centro comercial

En el derrumbe murió al menos una persona, unas 80 resultaron heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas, según el sitio dw.

Sin anomalías en centrales nucleares

Unos 45.060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

En cuanto a las centrales nucleares de la región, de momento no se detectaron anomalías, informó la Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear. (Fuente: NA)