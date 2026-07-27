España enfrenta el incendio forestal más grande de su historia: más de 100.000 afectados

El incendio forestal en la provincia de Ávila, España, ya consumió alrededor de 50.000 hectáreas y es el más grande del que se tenga registro en la historia de ese país, según informaron las autoridades.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que los incendios forestales que afectan a la región de Madrid y a las provincias de Ávila y Toledo consumieron en total más de 77.000 hectáreas.

La región de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo fueron las más afectadas, donde cerca de 100.000 personas fueron evacuadas o debieron permanecer en interiores a lo largo de 46 municipalidades.

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Otro incendio forestal tuvo lugar durante el fin de semana en la provincia oriental de Castellón y afectó a más de 16.000 personas en 18 municipalidades.

En ese contexto, miles de bomberos, respaldados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), aviones cisterna y helicópteros, siguieron trabajando para contener las llamas el domingo.

El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, comandante de la UME, afirmó que los incendios en Ávila y Madrid se mantienen separados. Los bomberos creen que lograron contener el avance de las llamas entre las dos zonas, aunque el perímetro del incendio no se aseguró por completo, indicó.

Desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero, en el oeste de Madrid, Aagesen advirtió que, de ser necesario, se podrían ordenar evacuaciones adicionales y que a los residentes evacuados sólo se les permitirá el regreso a sus hogares cuando las condiciones sean consideradas seguras. (NA)