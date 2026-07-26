Irán y Estados Unidos dejan de lado sus ataques y buscan retomar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando “un poco de margen” a la vía diplomática con Irán, afirmó este el domingo el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, después de dos noches consecutivas sin ataques contra la república islámica.

Según el diplomático, su país sigue “listo” para atacar Irán, mientras se desplegaron más recursos en la región.

Por su parte, Irán anunció una pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una segunda noche sin bombardeos.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

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Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

“Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones”, afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses “insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos”, el conflicto “se extenderá aún más”, agregó Akraminia.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho tras la reanudación de las hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán. (con información de TN)